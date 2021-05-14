Семья открывшего стрельбу по силовикам Барданова просит СК проверить действия Росгвардии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Родственники погибшего Владимира Барданова, открывшего стрельбу по правоохранителям в поселке Вешки, подали заявление в СК с просьбой проверить законность действий сотрудников Росгвардии при проведении операции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы семьи Барданова.

"Я подал заявление в СК по просьбе моих доверителей. Они просят следователей провести проверку действий росгвардейцев при штурме дома Барданова, в том числе проверить, не было ли в действиях бойцов спецподразделений состава преступления", - сказал адвокат. Ранее он заявил, что родственники убитого не исключают возможности подачи иска к Росгвардии о компенсации ущерба при штурме дома.

30 марта к 61-летнему Барданову пришли полицейские, чтобы проверить его на причастность к незаконному обороту оружия. Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Прибывшие росгвардейцы применили при штурме дома спецтехнику и гранатомет, в итоге дом загорелся, в огне Барданов погиб. В Росгвардии назвали операцию по штурму профессиональной.

Позже СК изъял из дома Барданова больше 30 автоматов и пистолетов, гранаты, более 100 тыс. патронов. По данным правоохранительных органов, официально на Барданова были зарегистрированы шесть единиц оружия: три охотничьих карабина, ружье, винтовка и пистолет.