Пропавшую под Тверью 11-летнюю девочку нашли живой

ТАСС, 14 мая. Поисковики нашли живой 11-летнюю девочку, которая 13 мая пропала в деревне Вахонино в Тверской области. Ребенок находился в соседнем населенном пункте, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Девочка была обнаружена в близлежащей деревне. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства ее безвестного отсутствия", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 13 мая девочка вышла на прогулку из дома в деревне Вахонино Конаковского района, но обратно не вернулась. После получения заявления о пропаже ребенка начались масштабные поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры. Они осматривали улицы деревни и ближайших населенных пунктов, проверяли чердаки и подвалы, беседовали с местными жителями.