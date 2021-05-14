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В Минприроды сообщили, что площадь разлива нефтепродуктов в ЯНАО составляет 1,5 га

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Площадь разлива нефтепродуктов на Карамовском месторождении в ЯНАО составляет 1,5 га, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

"Из Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация об обнаружении разлива нефтепродуктов площадью 15 000 кв. м. на территории земельного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (земли лесного фонда Ноябрьского лесничества) - Карамовское месторождение АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", - говорится в сообщении.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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