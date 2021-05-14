Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Девочка 13 мая не вернулась из школы. Ее тело обнаружили в лесу рядом с поселком.

"Во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 49-летний житель Нижегородской области", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 13 мая мужчина на электричке прибыл из города Заволжье в поселок Большое Козино. В лесопосадке он заметил незнакомую девочку, напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Позже он зарезал ребенка и скрылся с места преступления.

По месту жительства мужчины проводится обыск. Сейчас следователи работают с задержанным. "Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавили в СК.