Суд арестовал бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина

ТАСС, 14 мая. Суд в Саранске заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Мордовии - министра целевых программ Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки", - сказала собеседница агентства.

Меркушкина задержали при попытке пересечения границы РФ сотрудники УЭБиПК республиканского МВД. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, занимая указанную должность и являясь фактическим акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Деньги были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии. Вину в совершении инкриминируемого деяния Меркушкин не признал.

Ранее один из его соучастников был заключен под стражу, второй помещен под домашний арест. Кроме того, домашний арест был избран бывшему управляющему отделением Нацбанка, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).