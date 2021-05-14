После возгорания детсада на Кубани возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Дознаватели ГУ МЧС России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества после возгорания строящегося детского сада в Кореновске, прокуратура региона передала дело для расследования в полицию, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в пятницу.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю в пятницу сообщало, что в Кореновске загорелся строящийся детский сад, площадь пожара составила 300 кв. м. Сначала горела крыша, затем огонь распространился на подвал, площадь увеличилась до 800 кв. м. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

"Дознавателем МЧС было возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Прокуратурой региона материалы изъяты и направлены в полицию для дальнейшего расследования", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве уточняли, что по факту пожара организована проверка. По предварительной версии, возгорание произошло на чердаке во время проведения подрядной организацией монтажных работ. На место происшествия выезжал заместитель прокурора края Михаил Леговец.