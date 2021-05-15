В Красноярском крае в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 10 человек

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в ночь на субботу в Красноярском крае, в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, на 473 км дороги Р-257 "Енисей" 20-летний водитель, управляя автомобилем Nissan AD, двигаясь со стороны города Кызыл в сторону города Абакан, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Газель". В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля "Газель". Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Всего в салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что детей среди них нет, и уточнили, что автобус заказной, он вез рабочих.