В ДТП с микроавтобусом под Смоленском пострадали 13 граждан Белоруссии

ТАСС, 15 мая.. Пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии, столкнулся с грузовиком на трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе губернатора Смоленской области.

"Сегодня утром в Сафоновском районе на 298 км [трассы] М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как уточняется, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Всех пострадавших госпитализировали в Сафоновскую ЦРБ. К оказанию помощи привлечены также специалисты территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.

По данным ГУ МЧС по Смоленской области, ДТП произошло около 06:35 мск.