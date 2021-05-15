{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белорусские дипломаты взаимодействуют с российской стороной после ДТП в Смоленской области

В результате аварии пострадали 13 граждан Белоруссии, один из них находится в крайне тяжелом состоянии

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, где пострадали граждане республики, во взаимодействии с российской стороной. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Консульская служба посольства Беларуси в России активно занимается ситуацией, конструктивно взаимодействует с российской стороной, которая оказывает содействие по данной теме. Соответствующая работа продолжается", - отметил дипломат.

В субботу около 06:35 пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии, столкнулся с грузовиком на трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Теги
БелоруссияРоссияСмоленская область
В Карелии восстановили движение на участке железной дороги, нарушенное из-за схода вагонов
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью