Белорусские дипломаты взаимодействуют с российской стороной после ДТП в Смоленской области

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, где пострадали граждане республики, во взаимодействии с российской стороной. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Консульская служба посольства Беларуси в России активно занимается ситуацией, конструктивно взаимодействует с российской стороной, которая оказывает содействие по данной теме. Соответствующая работа продолжается", - отметил дипломат.

В субботу около 06:35 пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии, столкнулся с грузовиком на трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.