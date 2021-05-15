В Карелии восстановили движение на участке железной дороги, нарушенное из-за схода вагонов

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 мая. /ТАСС/. Восстановительные работы на участке железной дороги возле станции Заделье в Кондопожском районе Карелии, где в среду с путей сошли 14 порожних грузовых вагонов, завершены, сообщили в субботу в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В ночь на 15 мая в 00:00 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на месте схода грузовых вагонов на станции Заделье. <…> С 00:00 15 мая движение всех поездов, следующих через станцию, осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В работах принимали участие около 250 человек, техника, оборудование трех восстановительных поездов со станций Петрозаводск, Медвежья Гора и Кемь.

В результате аварии пострадавших и негативных последствий для окружающей среды нет. Однако инцидент привел к значительной задержке трех пассажирских поездов, двигавшихся в направлениях Мурманска и Москвы. Их движение по участку Петрозаводск - Медвежья Гора было восстановлено в среду ближе к полуночи.