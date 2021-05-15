На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, в результате ДТП, по предварительной информации, есть пострадавший. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внутренней стороне ТТК (Лужнецкая эстакада) в районе съезда с Андреевского моста произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для движения свободны две полосы. Движение сильно затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.