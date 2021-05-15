Депутата гордумы на Урале арестовали по подозрению в причастности к убийству

ТАСС, 15 мая. Депутат городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы, их обвиняют в причастности к убийству в 2003 году. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Установлена причастность к совершению преступления депутата думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа. Они были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказал источник, уточнив, что расследовалось уголовное дело об убийстве, возбужденное в сентябре 2003 года.

Как пояснил собеседник агентства, ближайшие два месяца они проведут под стражей.

По данным из открытых источников, Геннадию Виноградову 63 года, он депутат городской думы Артемовского городского округа от партии "Единая Россия".