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В Москве женщина умерла после того, как ее избил сын

Мужчина отрицает свою причастность к смерти матери

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту смерти в одной из московских больниц женщины после того, как ее избил сын. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне утром в полицию из больницы поступила информация о том, что 10 мая к ним была доставлена 58-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, разрывом селезенки, ушибами головы и переломом ребер. Она рассказала, что ее дома избил сын. Спустя четыре дня от полученных травм женщина умерла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сын погибшей свою причастность к смерти отрицает. Мужчина утверждает, что его мать упала с высоты своего роста и получила указанные травмы. "Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение", - добавил источник.

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