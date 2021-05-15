Четвертый подозреваемый по делу об избиении в ИК-1 Ярославля отправлен под домашний арест

ТАСС, 15 мая. Заволжский районный суд Ярославля поместил под домашний арест еще одного бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 Ярославля Руслана Цветкова после публикации 23 февраля на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенных. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Заволжского районного суда Ярославля от 15 мая в отношении Руслана Цветкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 13 июля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Цветков был фигурантом дела об избиении в ИК-1 Ярославля осужденного Евгения Макарова. В ноябре 2020 года Заволжский суд города приговорил Цветкова к 3 годам 5 месяцам колонии общего режима, он был освобожден в зале суда из-за учета срока нахождения в СИЗО.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей с избиением в ИК-1 двух осужденных. В феврале и марте были задержаны сотрудники колонии Александр Семенов, Игорь Камиронов и Иван Коковин. Суд отправил их под домашний арест.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт". На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, имя второго - Абубакар Цагалаев.

По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.