СК в Дагестане возбудил дело в отношении местного жителя, сбившего инспектора ДПС

МАХАЧКАЛА, 15 мая./ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Дагестана после совершения наезда на инспектора ДПС по Ботлихскому району республики. Об этом в субботу сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Дагестан.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ботлихского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сообщил представитель СК по региону.

По версии следствия, 14 мая 2021 года около 17:45 мск на автодороге Ботлих - Рахата - Беледи 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry с целью применения в отношении представителя власти насилия умышленно совершил наезд на инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ботлихскому району, который нес службу на дороге, после чего скрылся с места происшествия. Уточняется, что в результате происшествия сотрудник полиции получил телесные повреждения.

"Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.