В городе Бодайбо Иркутской области сгорели семь домов

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Пожары уничтожили в субботу семь домов в городе Бодайбо Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Один из пожаров - в садоводстве "Березка", возникший из-за горения сухой растительности. Огнем уничтожены пять дачных домов и надворные постройки на площади общей площади 350 кв. м. <…> Одновременно производится тушение пожара на улице Первомайской в городе Бодайбо. Очевидцы сообщали, что горят три деревянных жилых дома. В настоящее время пожар локализован на площади около 100 кв. м, огнем уничтожены два жилых дома и надворные постройки, еще один дом поврежден", - говорится в сообщении.

Установлено, что причиной пожара на улице Первомайской стало короткое замыкание электропроводки в одном из домов.

Пострадавших нет. Пожарные в настоящее время ликвидируют оба очага. В садоводстве делают минерализованную полосу, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Тушение осложняет сильный ветер.