Проректор "Военмеха" Гогуадзе арестован по делу о мошенничестве с надбавками сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета "Военмех" Марата Гогуадзе по делу о мошенничестве с надбавками сотрудников вуза. Об этом в субботу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Гогуадзе, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Согласно данным, представленным на сайте "Военмеха", Гогуадзе занимает должность проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям.

Как сообщили в суде, в период с 2018 по 2020 гг. Гогуадзе состоял в вузе на различных должностях и инициировал подготовку и способствовал изданию приказов университета о надбавках и доплатах стимулирующего характера некоторым сотрудникам. В основе этих приказов были заведомо недостоверные сведения об объеме выполненной указанными работниками трудовой нагрузки, которую они в действительности не выполняли. "Гогуадзе дал указание сотрудникам о необходимости передачи ему лично или через посредников денежных средств, безосновательно получаемых ими, на что последние согласились. Впоследствии Гогуадзе передали денежные средства в общей сумме не менее 3,6 млн рублей",- пояснили в пресс-службе. Гогуадзе арестован до 11 июля.

В марте был задержан и арестован судом по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом более чем в 96 млн рублей проректор по экономике "Военмеха" Виталий Игнатенко. Вместе с ним, по данным объединенной пресс-службы судов города, также под стражу заключен его помощник Александр Иванов.

"Военмех" - Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова в Петербурге. Университет готовит специалистов в сфере точных и гуманитарных наук.