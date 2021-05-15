Площадь пожара на северо-востоке Екатеринбурга увеличилась до 1,5 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Пилорама и садовые дома горят на ул. Учителей в Екатеринбурге, площадь пожара увеличилась с 300 кв. м до 1 ,5 тыс. кв. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"К месту пожара на ул. Учителей в Екатеринбурге следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят пилорама и садовые дома. Площадь пожара предварительно составляет 1,5 тыс. кв. м. Существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб. В тушении задействованы 57 человек личного состава, привлечено 22 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее областное ГУ МЧС сообщало, что сообщение о пожаре на ул. Учителей поступило в 19:49 по местному времени (17:49 мск).