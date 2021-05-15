После схода вагонов в Самарской области возбудили уголовное дело

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после схода с рельсов 15 вагонов в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 263 УК РФ", - сказали в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, днем в субботу на 1 200-м км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай - Похвистнево сошли 15 вагонов грузового поезда. В результате ЧП пострадавших нет, повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. На место происшествия выезжала комиссия во главе с начальником железной дороги, сейчас выясняются причины произошедшего и устраняются последствия. Собственные проверки организовали сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры и следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили о задержках нескольких поездов и изменениях в расписании электричек.