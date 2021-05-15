В Нижегородской области более 21,5 тыс. жителей остались без электричества из-за непогоды

ТАСС, 15 мая. Неблагоприятная погода оставила без электроэнергии жителей девяти муниципалитетов Нижегородской области, в которых проживают более 21,5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Нижегородской области в виде гроз, местами ливней, града, с отдельными порывами ветра 18-23 м/с произошло отключение электроэнергии в девяти муниципальных образованиях (Выкса, Навашинский городской округ, Павловский м. о., Богородский м. о., Сосновский, Городецкий, Вачский, Володарский, Вознесенский). Под отключение попали 84 населенных пункта, 13 682 дома, 21 511 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом сильный ветер повалил 20 деревьев, поврежденными оказались два автомобиля. Кроме того, на двух жилых домах в Дзержинске и Володарском районе сорвало кровли. Погибших и пострадавших нет, ведутся восстановительные работы, отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, добавив, что информация оперативная и подлежит уточнению.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову организовать мониторинг ситуации в муниципалитетах в связи с сильными порывами ветра и в случае необходимости помочь в устранении аварийных ситуаций, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. "Поступают данные о повреждениях жилого фонда. Необходимо постоянно быть на связи с МЧС и районами и при необходимости оказать помощь в устранении аварийных ситуаций", - отметил Никитин, чьи слова приводит пресс-служба. Еще одному заместителю Сергею Морозову он поручил проконтролировать готовность аварийных служб ресурсоснабжающих организаций.