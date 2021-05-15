Хинштейн обратился в Генпрокуратуру для проверки действий курганского депутата на охоте

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру РФ для уголовно-правовой оценки действий депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова во время охоты.

Ранее в соцсетях появились фото и видео с охоты, в которой принял участие Хахалов и еще несколько человек. На видео охотники сбили на снегоходе волка, а затем переехали еще живого хищника. Кроме того, мужчины засунули дуло ружья в пасть волку и издевались над ним. Депутат после инцидента был исключен из "Единой России".

"Я направил обращение в адрес генерального прокурора по проведению проверки на предмет уголовно-правовой оценки действий самого Хахалова", - сообщил он в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"История с Хахаловым на тормоза не спустится, по крайней мере с его политическим будущим", - добавил Хинштейн.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 13 мая обратился в ГУ МВД по региону с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хахалова и других участников охоты, на которой жестоко убили волка.