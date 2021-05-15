В Подмосковье загорелся склад

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. В поселке Горки Ленинские загорелись двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке, площадь пожара выросла до 5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар распространился на площади 5 тыс. кв. м, есть угроза перехода огня на еще один рядом расположенный металлический ангар и фуры", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС добавил, что горящий двухэтажный деревянный склад обрушился, изначально площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м. "В результате пожара горящие конструкции склада обрушились", - сказал он.

Пожарные эвакуируют бытовки, которые вплотную примыкают к горящему складу. "В данный момент пожарным удалось не допустить распространение огня на металлический ангар. При этом есть угроза перехода пожара на две вплотную расположенные бытовки, проводится их эвакуация. Работает погрузчик", - уточнил источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что информация о пожаре поступила в 20:59 мск. К тушению привлекаются 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека, 16 единиц техники.

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