Объем вылившейся в Коми и НАО нефтесодержащей жидкости составляет 90 тонн

СЫКТЫВКАР, 15 мая. /ТАСС/. Объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован до 90 тонн. Большая часть растеклась по поверхности у места происшествия, а примерно 9 тонн вытекло в реку Колву, сообщила в субботу администрация города Усинска Республики Коми.

Первоначально объем вылившегося оценивали в 6-7 тонн. "Как сообщили в пресс-службе "Лукойл-Коми", утечка произошла на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости - по предварительной оценке порядка 90 тонн - распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки. На суше утечка была оперативно локализована. Ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация", - говорится в сообщении муниципалитета, которое размещено на странице в "ВКонтакте".

В акваторию Колвы, также по предварительной оценке, попало порядка 9 тонн нефтесодержащей жидкости. Ее сбор с водной поверхности организован на семи рубежах реагирования. На всем протяжении участка осуществляется распыление высокоэффективных сорбентов, который собирается с поверхности реки при помощи боновых заграждений и вручную. Нефтепродукты, загрязненный лед и использованные сорбенты вывозятся на полигоны утилизации промотходов.

В состав вылившейся нефтесодержащей жидкости входит также вода (фракция до 80%), парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду, уточнили в компании. В работах заняты уже более 230 сотрудников предприятия и специализированных подрядных организаций, свыше 70 единиц техники.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, в результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На поверхности реки Колвы в Коми была обнаружена радужная пленка. Власти Усинска в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").