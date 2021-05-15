Пожарные локализовали возгорание склада на открытой площадке в Подмосковье

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Пожар, охвативший двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Горки Ленинские, локализован на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"23:20 объявлена локализация пожара на площади 2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Вечером в субботу в поселке загорелся двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке. Первоначальная площадь составила 1,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 5 тыс. кв. метров. В результате пожара горящий склад рухнул. Отмечалось, что есть угроза перехода огня на еще один рядом расположенный металлический ангар и фуры, позже она была снята. В целях недопущения распространения пожара на две вплотную расположенные бытовки было принято решение об их эвакуации.

Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлекаются 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека, 16 единиц техники.