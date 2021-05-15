Автобус загорелся на ходу в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Автобус загорелся при движении по проспекту Стачки в Ростове-на-Дону - одной из основных транспортных артерий города. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации города, пожар потушен.

"Сегодня в 21:40 мск на ул. Тружеников/пр. Стачки произошло загорание автобуса, следующего по маршруту №40. В 21:53 мск пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возникло задымление в задней части автобуса. По предварительным данным, причиной стало замыкание. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров, пострадавших нет. По информации городского департамента транспорта, автобус 2018 года выпуска, газовое оборудование в исправном состоянии.

"Движение [по проспекту Стачки] восстановят сразу, как уберут автобус", - добавили в мэрии. Кроме того, к утру специалисты планируют восстановить контактную сеть троллейбусной линии, которая повреждена в результате возгорания.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о начале проверки. Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение требований законодательства в сфере организации перевозки пассажиров.