Более 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей остаются без электричества

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сильный ветер и грозы оставили без электроэнергии более 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ. Ранее сообщалось о более 40 тыс. человек.

"В Костромской области из-за грозы и сильного ветра происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"). По данным на 21:00 мск [субботы] без электроснабжения остаются около 30 500 человек. [В Нижегородской области] по данным на 21:00 мск без электроснабжения остаются около 50 600 человек", - отмечается в сообщении.

В Нижегородской области аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад из 114 специалистов и 54 единиц техники. Помимо сбоев в электроэнергии сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили. На некоторых домах сорвало кровли.

Сейчас для восстановления электроэнергии в Костромской области привлечены 66 бригад из 262 специалистов и 119 единиц техники, в Нижегородской области - 47 бригад из 114 специалистов и 54 единиц техники.

В Костромской области под отключения попали жители Кадыйского, Макарьевского, Мантуровского районов. В Нижегородской области без электричества остались жители девяти муниципальных образований (Выкса, Навашинский городской округ, Павловский м. о., Богородский м. о., Сосновский, Городецкий, Вачский, Володарский, Вознесенский районы).

В новость внесены изменения (0:43 мск) - добавлена информация о Костромской области.