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В Подмосковье ликвидировали открытое горение склада

В результате ЧП никто не пострадал

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение двухэтажного склада и деревянных поддонов на открытой площадке в поселке Горки Ленинские. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 02:28 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Вечером в субботу загорелся двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке. Первоначальная площадь составила 1,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 5 тыс. кв. м. В результате пожара горящий склад обрушился. В 23:20 пожар был локализован на площади 2 000 кв. м.

Отмечалось, что есть угроза перехода огня на рядом расположенный металлический ангар и фуры, позже она была снята. Информация о пострадавших не поступала.

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