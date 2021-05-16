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Утечка соляной кислоты произошла из-за схода поезда с рельсов в Миннесоте

Полиция попросила людей не приближаться к месту происшествия

ТАСС, 16 мая. Утечка соляной кислоты произошла в субботу в результате схода поезда с рельсов в городе Альберт-Ли (штат Миннесота). Об этом сообщило местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

"Примерно в 13:45 (21:45 мск - прим. ТАСС) около 28 вагонов поезда компании Union Pacific сошли с рельсов <...> в Альберт-Ли. Персонал поезда не пострадал, причины инцидента выясняются", - говорится в заявлении компании.

Как сообщили телеканалу власти города, в сошедших с рельсов вагонах перевозилась соляная кислота, после аварии произошла утечка вещества. Риск воздействия кислоты на человека через воздух отсутствует, однако полиция попросила население не приближаться к месту происшествия.

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