Крупный лесной пожар в Тюменской области потушили

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Самый крупный лесной пожар площадью 44 тыс. га ликвидировали в Юргинском районе Тюменской области, сообщил в воскресенье глава региона Александр Моор в Instagram.

"Ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. га в Юргинском районе", - написал он. Губернатор добавил, что в целом пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной.

В тушении пожара были задействованы сотрудники тюменской авиабазы и более 25 единиц техники. Также в тушении участвовали 100 пожарных из Читы и вертолет Ми-26.

По информации регионального оперативного штаба, на 15 мая в регионе действовало 19 лесных пожаров и пять ландшафтных. Площадь возгорания около Андреевского озера, по данным областного главка МЧС, составляла более 100 га.

В Тюменской области с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.