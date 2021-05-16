Следствие назначило новые экспертизы по делу о краже из "самолета судного дня"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая. /ТАСС/. Следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела о краже оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80, стоявшего на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). Об этом в воскресенье сообщила ТАСС адвокат обвиняемого по делу Ольга Бояркина.

"Назначены дополнительные экспертизы по делу, в ходе которых будут исследованы вещественные доказательства, которые были изъяты на месте преступления", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что ранее следователи изъяли отпечатки следов с места преступления и обувь ее подзащитного Жоры Хачунца, которого обвиняют в совершении преступления. "Экспертиза показала, что следы были оставлены не его обувью", - сказала Бояркина.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. Источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Южный, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более 1 млн рублей. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.

В начале апреля директор Северо-Кавказского филиала ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" Николай Череватый, которое выступает подрядчиком и охраняет аэродром, сообщал журналистам, что кража могла произойти до поступления самолета под охрану на аэродроме ТАНТК.

По данным из открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.