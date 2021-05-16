В московской школе мальчик избил одноклассника

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Десятилетний мальчик получил сотрясение мозга после того, как его избил одноклассник в школе в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика, после чего началась проверка. "Женщина заявила, что 14 мая на территории школы в Тверском районе Москвы ее десятилетнего сына избил одноклассник, после чего мальчику в Филатовской больнице диагностировали сотрясение мозга", - сказал собеседник агентства.