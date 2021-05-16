{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В московской школе мальчик избил одноклассника

Ребенок получил сотрясение мозга

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Десятилетний мальчик получил сотрясение мозга после того, как его избил одноклассник в школе в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика, после чего началась проверка. "Женщина заявила, что 14 мая на территории школы в Тверском районе Москвы ее десятилетнего сына избил одноклассник, после чего мальчику в Филатовской больнице диагностировали сотрясение мозга", - сказал собеседник агентства.

Теги
Россия
В Сочи произошел второй за два дня конфликт со стрельбой
По статье "Хулиганство" возбудили уголовное дело
Читать полностью