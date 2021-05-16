В Республике Алтай ищут двух пропавших 16-летних школьниц

ГОРНО-АЛТАЙСК, 16 мая. /ТАСС/. Следственные органы в Республике Алтай проводят проверку в связи с пропажей двух школьниц, которые 14 мая ушли после занятий из школы-интерната и до сих пор не вернулись. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения в республиканской столице двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подростки ушли из школы-интерната в неизвестном направлении после урока физкультуры. Работники учреждения в тот же день обратились в правоохранительные органы. Пока поиски результатов не дали.

Приметы одной девушки: волосы светлые, прямые до плеч, европейской внешности, рост около 170 см. Была одета в кофту серого цвета, светло-синие джинсы и джинсовую куртку, белые кроссовки. Приметы второй девушки: волосы русые, прямые до плеч, европейской внешности, рост около 170 см. Была одета в кофту желтого цвета, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения школьниц, просят сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8-913-999-9072, 8 913-999-92-16, 8 (388-22) 92-500 или 02.