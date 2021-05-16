В Курске легковой автомобиль врезался в остановку

КУРСК, 16 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в воскресенье в остановку общественного транспорта в Курске, в результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Hyundai Getz врезался в остановку общественного транспорта после столкновения с ВАЗ-2107. "По предварительной информации, в результате происшествия пострадал водитель Hyundai Getz и пассажир. Два человека, которые находились на остановке общественного транспорта, получили травмы", - сказали в пресс-службе.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.