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В Курске легковой автомобиль врезался в остановку

Четыре человека пострадали

КУРСК, 16 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в воскресенье в остановку общественного транспорта в Курске, в результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Hyundai Getz врезался в остановку общественного транспорта после столкновения с ВАЗ-2107. "По предварительной информации, в результате происшествия пострадал водитель Hyundai Getz и пассажир. Два человека, которые находились на остановке общественного транспорта, получили травмы", - сказали в пресс-службе.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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