В Ульяновской области загорелось здание бывшего лесокомбината

УЛЬЯНОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Возгорание опилок произошло в воскресенье в здании бывшего лесокомбината в рабочем поселке Майне Ульяновской области на площади 3 350 кв. м, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел в здании бывшего лесокомбината. Площадь горения на данный момент составляет 3 350 га. Огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 кв. м и три нежилых дома площадью около 250 кв. м с надворными постройками в 600 кв. м", - сказала собеседница агентства.

Огнем также охвачен склад площадью 1 000 кв. м, на котором размещены поддоны с опилками.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 14:30 (13:30 мск). Объявлен повышенный ранг сложности. На место выехал заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Шмельков.

К месту пожара стянута дополнительная пожарная техника. При тушении используются два водоисточника и пожарные гидранты. Для ликвидации возгорания от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 54 человека, 19 единиц техники.

В новость внесена правка (15:40 мск) - передается с уточнением площади возгорания в подзаголовке и по тексту, верно - 3 350 кв. м