Арестовали еще одного участника нападения на Дагестан в 1999 году в составе банды Басаева

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Еще один участник банды Басаева, принимавший участие в нападении на Дагестан в 1999 году, арестован судом. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"При содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к вооруженному мятежу и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Установлено, что в середине июля 1999 года Куванаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, он принял участие в нападении на Ботлихский район Дагестана, в результате чего погибли 33 человека и 34 пострадали.

В СК сообщили, что расследование данного уголовного дела продолжается, устанавливаются другие участники банды. Всего в нападении на Дагестан принимали участие порядка 1 000 боевиков. По данным СК, в период с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске находятся еще 28 человек.