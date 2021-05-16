В Саратовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры

ТАСС, 16 мая. Двое взрослых и двое детей погибли в воскресенье в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около 17:20 (16:20 мск) на 535-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой.

"В результате ДТП водитель (женщина), пассажир (мужчина) и два несовершеннолетних пассажира - мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения - от полученных травм скончались на месте", - отмечается в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.