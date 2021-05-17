Число пострадавших при обрушении в синагоге близ Иерусалима превысило 200

ТАСС, 17 мая. Порядка 219 человек были госпитализированы в результате обрушения трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима. Такие данные приводит в воскресенье израильское радио Kan.

По его сведениям, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили легкие травмы или ранения средней степени тяжести.

Ранее газета The Times of Israel информировала о 167 госпитализированных.

В воскресенье во время молитвы обрушилась трибуна в синагоге в пригороде Иерусалима. Погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля, инцидент не связан с событиями последних дней в стране.

Израильская полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты.