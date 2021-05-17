Площадь лесных пожаров в России сократилась почти втрое с 14 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда в России с 14 мая уменьшилась почти втрое - с 56,4 тыс. га до 19,5 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро пятницы 14 мая в стране действовало 66 лесных пожаров на площади 56 381 га, по которым проводились работы по активному тушению.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 мая 2021 в России ликвидировано 128 лесных пожаров на площади 16 591 га. На 00:00 мск 17 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовал 81 лесной пожар на площади 19 530 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь охваченных пожаром лесов в Тюменской области - 18 031 га. В Якутии лес горит на площади 412 га, в Свердловской области площадь лесных пожаров составляет 373 га, в Омской области - 275 га. Пожары площадью менее 100 га зафиксированы в Республиках Башкортостане, Марий Эл и Коми, в Забайкальском, Пермском, Алтайском и Красноярском краях, а также в Амурской и Оренбургской областях.

В работах по тушению задействован 3 581 человек, привлечено 847 единиц техники, 49 воздушных судов для мониторинга и еще 15 непосредственно для тушения. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". В Омской области задействованы 24 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области, в двух районах Омской области. Особый противопожарный режим действует в 54 субъектах РФ.