На объектах "Дальполиметалла" нашли более 50 нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило более 50 нарушений на объектах АО "ГМК "Дальполиметалл" в Приморском крае, сообщает пресс-служба управления.

"В ходе проверочных мероприятий выявлено более 50 нарушений обязательных требований законодательства при ведении горных и взрывных работ, а также при эксплуатации технических устройств, применяемых на ОПО (опасных производственных объектах). Юридическое лицо АО "ГМК "Дальполиметалл" и 16 должностных лиц, включая технического руководителя и руководителя службы производственного контроля, привлечены к административной ответственности по части 1, 2 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 768 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Проверки проводились на ОПО I и II классов подземных рудников "Николаевский", "2-й Советский", "Южный", "Силинский", "Королевский", "Верхний", а также базисного склада взрывчатых материалов АО "ГМК "Дальполиметалл". По окончании предприятию выданы предписания на устранение нарушений.

В конец марта Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело после гибели рабочего в ходе обвала породы в штольне рудника "Королевский", принадлежащего "Дальполиметаллу". До этого в марте на том же руднике произошел еще один обвал, из-за чего оказались заблокированными два горняка, один из которых получил травму ног.