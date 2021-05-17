Правоохранительные органы Австралии изъяли партию наркотиков стоимостью более $77 млн

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Пограничная служба Австралии и полиция штата Новый Южный Уэльс конфисковали в Сиднее партию метамфетамина весом более 300 кг, обнаруженную в грузе, прибывшем из Таиланда. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств, опубликованном в понедельник.

"Сотрудники австралийской пограничной службы перехватили груз, прибывший с морским транспортом в порт Сиднея из Таиланда. В партии из 62 картонных коробок, в которых, согласно описи, находились продукты питания и электрические грили, <....> было обнаружено 316 кг кристаллического вещества, оказавшегося метамфетамином", - указывается в заявлении.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, начавшей расследование и поиск причастных к незаконному обороту наркотиков, стоимость изъятой партии составляет около 100 млн австралийских долларов ($77,4 млн).