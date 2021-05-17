{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правоохранительные органы Австралии изъяли партию наркотиков стоимостью более $77 млн

Груз прибыл в порт Сиднея из Таиланда

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Пограничная служба Австралии и полиция штата Новый Южный Уэльс конфисковали в Сиднее партию метамфетамина весом более 300 кг, обнаруженную в грузе, прибывшем из Таиланда. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств, опубликованном в понедельник.

"Сотрудники австралийской пограничной службы перехватили груз, прибывший с морским транспортом в порт Сиднея из Таиланда. В партии из 62 картонных коробок, в которых, согласно описи, находились продукты питания и электрические грили, <....> было обнаружено 316 кг кристаллического вещества, оказавшегося метамфетамином", - указывается в заявлении.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, начавшей расследование и поиск причастных к незаконному обороту наркотиков, стоимость изъятой партии составляет около 100 млн австралийских долларов ($77,4 млн).

Теги
Австралия
На объектах "Дальполиметалла" нашли более 50 нарушений
Они касаются обязательных требований законодательства при ведении горных и взрывных работ
Читать полностью