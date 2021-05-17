Против и.о. руководителя муниципального учреждения Благовещенска завели дело за взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая. /ТАСС/. Дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности директора муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства" Благовещенска, его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый от директора общества с ограниченной ответственностью получил взятку в размере 315 тыс. рублей. Предположительно, вознаграждение было за оказание содействия в заключении с этой организацией договора подряда по выполнению работ для муниципальных нужд.

Уточняется, что подозреваемый был задержан во время получения незаконного денежного вознаграждения, помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.