При опрокидывании автомобиля под Оренбургом погиб ребенок

ОРЕНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Автомобиль перевернулся на дороге в Оренбургской области, в результате чего один ребенок погиб, еще двоих госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло опрокидывание автомобиля в 4 км от села Сергиевка. Погибший - ребенок [в возрасте] 13 лет. Также двое пострадавших: девушка 15 лет и парень 14 лет. Они доставлены в центр детской хирургии", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что авария произошла около 00:35 мск. Обстоятельства произошедшего выясняются.