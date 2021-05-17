В МЧС уточнили площадь пожара надворных построек в селе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Площадь пожара в селе Логиново Свердловской области, где загорелись надворные постройки, составила 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре на 2 тыс. кв. м.

"По уточненной информации, площадь пожара в с. Логиново Белоярского городского округа составила 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на территории надворных построек в селе Логиново поступило в 08:27 (06:27 мск). В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек, в том числе шесть человек выведены из домов пожарными.