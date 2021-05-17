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В Шанхае вооруженная ножом женщина ранила пятерых человек

По данным Управления общественной безопасности городского района Чанънин, четыре человека получили легкие ранения, еще одного пострадавшего отправили в больницу

ШАНХАЙ, 17 мая. /ТАСС/. Пять человек в понедельник получили ранения в результате нападения вооруженной ножом женщины в одном из офисных зданий в Шанхае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Управления общественной безопасности городского района Чанънин в социальной сети Weibo.

Инцидент произошел утром в одном из офисных зданий, расположенных на улице Цзянсу. Согласно данным предварительного расследования, нападение совершила 37-летняя женщина, приехавшая в Шанхай 15 мая для поиска человека, с которым у нее возникла ссора на почве любовных переживаний. После того, как женщине не удалось найти этого человека, она набросилась с ножом на людей, оказавшихся рядом. В результате четыре человека получили легкие ранения, еще один пострадавший был отправлен в больницу для прохождения лечения.

Расследование дела продолжается.

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