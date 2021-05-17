Мосгорсуд продлил до конца лета меру пресечения фигурантам дела Фургала

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский городской суд на три месяца продлил меру пресечения четырем фигурантам дела об организации убийств предпринимателей, в рамках которого главным обвиняемым проходит бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Как уточнили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда, решение о продлении обвиняемым меры пресечения не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Московский городской суд рассмотрел ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. Суд постановил продлить обвиняемым срок содержания под стражей до 18 августа 2021 года, - сказал собеседник агентства. - Срок содержания под домашним арестом в отношении Николая Мистрюкова продлен до той же даты".

Решение о продлении ареста и домашнего аресте было принято на прошлой неделе.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, Басманный суд столицы вынес решение о его аресте. По данным СК РФ, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников экс-губернатора: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей. Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он находится под домашним арестом. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что тот является одним из организаторов убийства и покушения на убийство Булатова и Смольского. Источник ТАСС сообщал, что вину признал только Мистрюков. Все фигуранты и их защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.