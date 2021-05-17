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Пандемия COVID-19

В СК сообщили о расследовании почти 60 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о создании отдела по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Новый отдел Следственного комитета РФ расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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"Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. Он постепенно набирает обороты. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел", - сказал он на международном молодежном юридическом форуме.

Бастрыкин отметили, что сейчас необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии, каким образом право может внести свой вклад в борьбе с этим мировым злом. Он добавил, что Следственный комитет РФ пандемия "не напугала и не сломила".

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПандемия COVID-19
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