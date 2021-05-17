В результате столкновения двух трамваев в Казани пострадали четыре человека

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении двух трамваев в Казани, они доставлены в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Пострадали четыре человека, все доставлены в больницу с различными травмами", - сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших - два водителя и два кондуктора. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины произошедшего, прокуратура Казани организовала проверку.

В Минздраве Татарстана добавили, что в больницу доставлены трое мужчин и женщина.

Столкновение трамваев произошло в 06:50 возле железнодорожной платформы "Компрессорный" в восточной части города, сообщил замгендиректора МУП "Метроэлектротранс" Айрат Сафин.