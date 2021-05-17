В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна 15-го этажа

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 15-этажа в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"16 мая в правоохранительные органы Красногорска поступила информация о выпадении двухлетней девочки из окна квартиры на 15-м этаже многоквартирного жилого дома. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия", - сообщила Врадий.

По предварительным данным следствия, девочка находилась под присмотром мамы, которая ненадолго покинула комнату, где было оставлено открытое окно, оборудованное москитной сеткой. Оставшись одна в комнате, девочка самостоятельно забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала на улицу. По данному факту проводится доследственная проверка.

ГСУ СК России по Московской области в очередной раз предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях.