В "Норникеле" исключили влияние утечки топлива на экологию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Объем вытекшего топлива из резервуара "Таймырской топливной компании" ("дочка" "Норникеля") в Красноярском крае 17 мая составил около 20 литров, воздействие на окружающую среду исключено, говорится в сообщении "Норникеля".

"17 мая в 04:05 на Дудинской нефтебазе АО "Таймырская топливная компания" во время осмотра обнаружено незначительное нарушение герметичности резервуара №99, которое проявилось в виде незначительных протечек (около 20 литров, которые были собраны в специально оборудованную емкость). Воздействие на окружающую среду исключено", - отмечается в сообщении.

Для минимизации рисков компания перекачала топливо из резервуара в резервные свободные емкости, также проинформировала об инциденте все надзорные и регулирующие органы. "Предприняты оперативные меры на предупреждение по развертыванию бонов. На территорию нефтебазы завезен сорбент, который при необходимости будет использоваться", - подчеркнули в "Норникеле".

Ранее МЧС сообщило, что утечка дизельного топлива произошла в Красноярском крае на территории объекта "Таймырской топливной компании". Как выяснили специалисты, топливо протекает из-под дна резервуара, который стоит на сваях. Там был установлен желоб для сбора нефтепродукта. Место разлива обработано сорбентом. Проводится перекачка топлива из аварийного резервуара.

Причиной разлива топлива из резервуара стала коррозия, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.