В Екатеринбурге мужчина напал на прохожих. Три человека погибли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина напал на прохожих в районе Железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

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"Инцидент с нападением мужчины на прохожих, действительно, имел место быть. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются", - сказал собеседник агентства.

По данным СУ СК по региону, погибли три человека.

"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Свердловской области.

В ГУ МВД сообщили о задержании напавшего на прохожих.

"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что в результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СК по Свердловской области. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СК.